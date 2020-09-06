تصريحات السبت| صبحي يتحدث عن قرعة مونديال اليد.. والمقاصة يحدد سعر بيع إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسؤولي كرة القدم على الساحة الرياضية، عن يوم السبت 5 سبتمبر 2020.
المقاصة يحدد سعر بيع محمد إبراهيم.. وكواليس العرض السعودي
مدرب أسوان: سأستقيل في حال استمرار تعرضنا للظلم التحكيمي
أشرف صبحي يتحدث لمصراوي عن قرعة مونديال اليد
أحمد الأحمر: نسعى لتحقيق أفضل إنجاز في بطولة العالم لكرة اليد 2021
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