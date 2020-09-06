المقاصة يحدد سعر بيع محمد إبراهيم.. وكواليس العرض السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، إن محمد إبراهيم صانع ألعاب فريقه يمتلك عرضًا من أحد الأندية السعودية.

وأضاف سليم في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون سبورتس، إن المبلغ المطلوب للاستغناء عن محمد إبراهيم لا يمكن تحديده بشكل مطلق في ظل تحكم "العرض والطلب" به.

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واوضح، أن إبراهيم لاعب ممتاز وكبير، ولن يكون لدى النادي كل يوم لاعب مثله، ويقف على مسافة واحدة بين كل العروض المقدمة له والأهم بالنسبة لهم هو مصلحة اللاعب.

وأشار إلى أن اللاعب لديه عرض سعودي، وسيقوم بدراسة كافة العروض المقدمة لهم، وحسبما يحدد اللاعب رغبته سيكون قرار النادي.

واتم: "مبلغ 2 مليون دولار قليل على لاعب بحجم محمد إبراهيم، لكن الأمر يتوقف على العرض والطلب، وسنرى ما سيسفر عن المفاوضات مع الأندية التي تريد ضمه".