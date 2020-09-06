وكيل أمونيكي: المقاصة مهدد بخصم 6 نقاط إذا لم يدفع مستحقات المدرب النيجيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد عباس، وكيل إيمانويل أمونيكي، أن نادي مصر للمقاصة سيتعرض لعقوبة من اتحاد كرة القدم "فيفا" في حال عدم الالتزام بدفع مستحقات مدرب الفريق السابق.

وقال عباس في تصريحات لقناة صدى البلد:" للاسف التغير المفاجي في إدارة الشركة التي تتولى مهمة الكرة بمصر المقاصة لم تعد تهتم بالكرة كما كان يحدث في وقت سابق".

وأضاف، أن ادارة المقاصة عرضت على امونيكي تولي مهمة مدير القطاع الرياضي بالنادي بما في ذلك الفري الأول.

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وأوضح، أنه تقدمه بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد إدارة النادى الفيومى، بعد اقالة المدرب النيجيري وتعيين إيهاب جلال مع تعيين أمونيكى مشرفا عاما لأكاديميات المقاصة بدول أفريقيا.

وأكمل:" طلبنا الحصول على مستحقات امونيكي على دفعتين تكون الثانية في شهر نوفمير وقبل صدور قرا من فيفا".

وأشار إلى أن ايمونيكي فوجئ بعدم صرف مستحقاته طوال 7 أشهر، لذلك فانه ينتظر قرار"فيفا" بحصوله على جميع مستحقاته بالإضافة إلى شهر اخر كشرط جزائي.

وأتم:" فيفا سيوقع عقوبة كبيرة على مصر المقاصة بخصم 6 نقاط من الفريق حال عدم التزامه بدفع مستحقات امونيكي ".