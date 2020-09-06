مدرب أسوان: سأستقيل في حال استمرار تعرضنا للظلم التحكيمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد كشري، المدير الفني لفريق أسوان، أن فريقه تعرض للظلم خلال مواجهة سموحة، والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 3-3 في لقاء ضمن منافسات دوري we المصري.

وقال كشري في تصريحات لقناة الزمالك:" فريق اسوان فرض سيطرته على مواجهة سموحة، لكنه تعرض للظلم بطرد لاعبين من الفريق واحتساب ركلة جزاء منحت الفريق السكندري نقطة التعادل".

وأضاف:" هو انا كل ماتش لابد أن يطر لاعبين من فريقي؟، حرام مجهودي يروح بهذه الطريقه، كنت كسبان بيراميدز وكان ليا ركلة جزاء لم تحتسب".

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وأعرب عن حزنه لما يتعرض له الفريق رغم المستوى الذي يقدمه الفريق خلال بطولة الدوري بشهادة الجميع.

وتابع:" لا يوجد شيء بيني وبين التحكيم المصري، ولو استمرت الأمور بنفس الطريقة سأتقدم باستقالتي من تدريب الفريق".

وأتم تصريحاته:" من المفترض ان تساهم تقنية الفيديو في تقليل الأخطاء وليس العكس، وأسوان من أحسن الفرق التي تقدم كرة قدم".