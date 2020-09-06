أشرف صبحي يتحدث لمصراوي عن قرعة مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 التي أقيمت تحت سفح الأهرامات هو المفتاح الأول لصورة مصر أمام العالم.

وقال صبحي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "استثمرنا كل ما نمتلك لتنظيم حفل قرعة مونديال اليد بأفضل صورة، لا أحد يمتلك هرما مثل الذي لدينا".

وأضاف: "حفل قرعة مونديال اليد ما هو إلا المفتاح الأول للصورة الذهنية لإمكانيات مصر أمام العالم".

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وتابع: "عقدنا مؤتمرا صحفيا للتشديد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وهي رسالة للطمأنينة إلى العالم".

وأكمل: "كل ما تم في حفل القرعة صُنع في مصر، حيث تمت الاستعانة بالفنان عمر خيرت الذي كان ممتنا للاختيار ونحن ممتنون كذلك لوطنيته، بجانب الفنان الشاب خالد النبوي".

وأتم قائلا: "أكرر لا يوجد عمل كامل، لكن يجب أن ننظر إلى الشيء الإيجابي، بالتأكيد كان هناك من يرغب في أن تتم دعوته إلى الحفل، لكن تقلص عدد الحضور بسبب جائحة كورونا".