سيد بازوكا يدين محمد مخلوف بخراب الإسماعيلي

قال سيد بازوكا نجم نادي الإسماعيلي السابق أن النادي فقير مادياً وأن النادي لا يمتلك أي موارد مادية خلال الفترة الماضية. وأضاف بازوكا في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الحكم مع الإعلامية مي حلمي المذاع عبر قناة الحدث أن أهل الثقة الذي يعتمد عليهم المهندس إبراهيم عثمان لا يوجد منهم فائدة. عبر برنامج الحكم مع الإعلامية مي حلمي المذاع عبر قناة الحدث أن أهل الثقة الذي يعتمد عليهم المهندس إبراهيم عثمان لا يوجد منهم فائدة. وهاجم بازوكا مدير التعاقدات بالإسماعيلي قائلاً: في الفريق لا يصلح لأن يمر أمام النادي لا أن يعمل به وأنه جلب لاعبين "قبضوا ومشيوا بدون فائدة للنادي على حد تعبيره".

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