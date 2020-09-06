قال سيد بازوكا نجم نادي الإسماعيلي السابق أن حسني عبد ربه نجم نادي الإسماعيلي قد تعرض لمعاملة سيئة وأنه لا يستحق ذلك. وأضاف بازوكا في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الحكم مع الإعلامية مي حلمي المذاع عبر قناة الحدث اليوم أن حسني أكثر لاعب استفاد من الإسماعيلي إلى جانب إفادته للنادي من قيم انتقاله لتلك الأندية. من الإسماعيلي إلى جانب إفادته للنادي من قيم انتقاله لتلك الأندية. واختتم بازوكا أن بالرغم من أن حسني قد يكون مخطئ إلا أنه يجب أن يتم معاملته بشكل أفضل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيد بازوكا : حسني عبدربه تاريخ ولا يجب إهانته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.