هشام نصر : وضعنا 3 خطط لحضور الجماهير لكأس العالم لليد

أكد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد اننا وضعنا ثلاث خطط للحضور الجماهيري في مونديال اليد الذي سيقام في شهر يناير القادم .

واضاف نصر في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان اجهزة الدولة تأمل في تواجد الجماهير بشكل طبيعي مع تواجد كافة الاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجماهير وحتى تكون

داعمة لمنتخبنا.

وتابع ان الثلاث خطط عبارة عن حضور الجماهير بنسبة ١٠٠% ، او نسبة الحضور لا تتجاوز ال ٥٠% في حالة استقرار الاوضاع بنسبة افضل خلال الفترة القادمة، وأخيرا نسبة ٣٠% في حاله لا قدر الله سوء الاوضاع في فيروس كورونا خلال الفترة القادمة.

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قال هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد اننا نواجه تحديات كبيرة من اجل الاستعداد والتنظيم لمونديال العالم في مصر.

واضاف نصر في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان اهتمام الدولة بهذا الحدث يُعد اهتمام كبير لان التحدي كبير امام العالم لظهور المونديال بشكل يليق باسم بلدنا.

وتابع انها ولأول مرة تقام البطولة من ٣٢ فريق في بلد واحدة وهذا تحدي كبير لكننا على أتم الاستعداد والتنظيم بمساعدة اجهزة الدولة .