ضياء السيد يعلق على أزمة كهربا مع الاهلي

علق ضياء السيد، نجم النادي الأهلي سابقًا، على دخول محمود عبدالمنعم "كهربا" في أزمة مؤخرًا مع محمد الشناوي، حارس وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.
وأكد ضياء السيد في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " ضغط المباريات يُقرب كهربا من المشاركة معالأهلي رغم أزمته الأخيرة".
وأضاف: " عودة كهربا لتشكيل الأهلي في الوقت المقبل مهمة في ظل النقص العددي".
وأتم: "جوارديولا طلب رحيل زلاتان إبراهيموفيتش رغم نجوميته وأتمنى ألا يصل كهربا إلى هذا الموقف في الأهلي"
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