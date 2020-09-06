إشراف قنفود: فرجاني ساسي تلقى عروض من أندية مصرية وأوروبية والأولوية للزمالك

كشفت الدكتورة إشراف قنفود المعدةالذهنية للاعبين المحترفين في تونس، عن حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع فرجاني ساسي، لاعب وسط المنتخب التونسي ونادي الزمالك حاليًا.
وأكدت إشراف قنفود في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار":": فرجاني ساسي تلقى عروض من أندية مصرية وأوروبية والأولوية للزمالك".
وأضاف: "فرجاني ساسي من اللاعبين المميزين ولديه خبرات كافية داخل وخارج الملعب".
وأتم: " فرجاني ساسي لديه قوة ذهنية كبيرة وهي وراء تركيزه في الملعب".
قالت الدكتورة إشراف قنفود المعدةالذهنية للاعبين المحترفين في تونس، إن الإعداد الذهني للاعبين أمر جديد في القارة السمراء.
وأكدت إشراف قنفود في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار":"مهمتي إخراج اللاعبين من حالة الضغط لمنحهم طاقة أفضل داخل الملعب".
وأضاف: "أعمل مع فرجاني ساسي ومعز بن شريفية من نجوم تونس"
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