بيراميدز يُزاحم الأهلي علي أيوب الكعبي.. واللاعب مطلوب في الاتفاق السعودى

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي بيراميدز قرروا مزاحمة الأهلي على التعاقد مع المهاجم الدولي المغربي أيوب الكعبي، وذلك بعد فسخعقده مؤخرا مع نادي هيبي فورتين الصيني.
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"،أن أيوب الكعبي أصبح هدف للعديد من الأندية العربية بعد فسخ عقده مع النادي الصيني.
وأوضح أن المهاجم الدولي يمتلك العديد من العروض أبرزها من نادي الاتفاق السعودي بخلاف ناديي الأهلي وبيراميدز.
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