صور.. كرة الماء بالزمالك يكتسح الزهور 19-2 في الدوري

فاز الفريق الأول لكره الماء بنادي الزمالك على الزهور 19-2 في المباراة التي جمعتهما على ملاعب نادي الصيد بعد استئناف بطولة الدوري عقب التوقف الطويل بسبب انتشار فيروس الدوري عقب التوقف الطويل بسبب انتشار فيروس كورونا ويقود الفريق حاتم محمود المدير الفني والذي أشاد بلاعبي الزمالك وتألقهم منذ بداية المباراة وحتى نهايتها. والذي أشاد بلاعبي الزمالك وتألقهم منذ بداية المباراة وحتى نهايتها. ويضم كرة الماء بالزمالك اللاعبين.. مهند الاشقر ومحمد عادل وإبراهيم الجوهري وماريو نشأت واسلام رمضان وحارس المرمى حازم اشرف. Advertisements

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