سيف زاهر لـ كهربا : قميص الأهلي شرف لأي لاعب والفرص لا تتكرر

وجه الإعلامي سيف زاهر، نصيحة لمحمود كهربا لاعب النادي الأهلي، بعد أزمة اللاعب الأخيرة مع زميله محمد الشناوي.
وقال زاهر خلال برنامجه عبر قناة أون تايم سبورتس، إن قميص النادي الأهلي شرف لأي لاعب، محذراً كهربا بأن الفرص لا تتكرر وأن جماهير النادي الأهلي لا تتغاظى عن الأخطاء.
وأشار ان أزمة كهربا واردة أن تحدث من اي للاعب و لكنه موقف غير عادي والعقوبة الموقعة علي اللاعب دليل علي ذلك.
و اضاف سيف زاهر ان ما حدث من كهربا خطاء كبير الانه اخطاء في كيان النادي الاهلي .
وأردف ان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي صرح انه كان بإمكانه عدم الاعلان عن عقوبة كهربا و الاكتفاء بتوقيع العقوبة علي اللاعب
و اكد سيف زاهر انلا حد يحكي ما حدث دخل الغرف المغلقة بالفريق بطريقه صحيحه بنسبة ١٠٠٪ و لكن من المؤكد ان ما حدث هو امر كبير غير المعلن عنه .
و اضاف سيف زاهر ان ما يقال عن طريقه التعامل مع كهربا هو شئ يخص المدير الفني للفريق فقط و اضاف ان الكرة في ملعب فايلر بعد رفع العقوبة عن اللاعب بعد مباراة حرس الحدود و القرار في يد فايلر ان يعده لمباراة الإسماعيلي و الوداد ام لا و النهاية هذا قرار فايلر .
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