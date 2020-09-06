استقرت ادارة نادي بيراميدز علي موعد الاعلان الرسمي عن صفقة التعاقد مع رمضان صبحي بعد التوصل لاتفاق نهائي مع نادي هيدرسفيلد الانجليزي. هيدرسفيلد الانجليزي. ويقدم بيراميدز صفقته الجديدة بعد غد الاثنين حيث تواجد اللاعب منذ ايام قليلة في ملعب استاد الدفاع الجوي للقيام بجلسة تصوير بقميص بيراميدز تمهيدا للاعلان عن الصفقة. في ملعب استاد الدفاع الجوي للقيام بجلسة تصوير بقميص بيراميدز تمهيدا للاعلان عن الصفقة. ومن المنتظر ان يعقد بيراميدز مؤتمرا صحفيا خلال اليومين المقبلين للاعلان عن تفاصيل الصفقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يعلن رسميآ عن صفقة رمضان صبحي .. الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.