أنباء عن موعد صدور جدول دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2020

أكد الإعلام السعودي “وليد الفراج” عبر برنامجه الدوري مع وليد أن جدول دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، سيصدر بعد أقل من أسبوعين بشكل رسمي.

وأشار وليد الفراج أن جدول مواعيد المباريات سيكون متاحًا أمام جميع الأندية في غضون 14 يومًا فقط، فيما سينطلق الموسم الجديد في منتصف شهر أكتوبر المقبل على أن ينتهي في يونيو 2021.

وأوضح نفس المصدر “مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2020-2021، سوف تنتهي خلال يونيو من العام القادم وليس خلال مايو كما جرت العادة في السنوات الماضية، وهذا ما أكدته مصادر خاصة من داخل اتحاد الكرة السعودي”.

وستنتهي مباريات النسخة الحالية من الدوري السعودي يوم الأربعاء المقبل بمباريات الجولة الـ30 والأخيرة، والتي ستقام في نفس التوقيت كما حدث في مباريات الـ 29 التي شهدت تعادل النصر 1/1 مع الاتحاد، وفوز الهلال خارج قواعده على الوحدة.

جدول مباريات الجولة 30 من الدوري السعودي 2020/2019:

الهلال ضد الشباب

النصر ضد الاتفاق

أهلي جدة ضد الرائد

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التعاون ضد الفيحاء

الفيصلي ضد أبهاء

العدالة ضد اتحاد جدة

الحزم ضد الوحدة

ضمك ضد الفتح

وكان نادي الهلال قد نجح في حسم لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين لصالحه، ليتويج بالبطولة للمرة الـ16 في التاريخ، ويواصل نجاحاته تحت قيادة مدربه الروماني رزافان لوشيسكو الذي حقق لقب دوري أبطال آسيا 2019 على حساب أوراوا الياباني.