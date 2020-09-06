عمل مالك نادي ولفرهامبتون الإنجليزي “جيف تشي” على تفسير سبب إنفاق مبلغ 40 مليون يورو لضم أحدث صفقات الذئاب في الميركاتو الصيفي، المهاجم البرتغالي الصاعد “فابيو سيلفا” القادم من بورتو البرتغالي بعقد يمتد لخمس سنوات.

وكلف انتقال فابيو سيلفا، الملقب برونالدو الجديد، مبلغ 40 مليون يورو، ما جعل منه اللاعب الأغلى في تاريخ فريق الذئاب، الذي بات يضم بين صفوفه الآن 11 لاعبًا برتغاليًا من بعد مجيء فابيو، تحت قيادة المدرب البرتغالي “نونو سانتو”.

وقال جيف في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ولفرهامبتون “تابعنا تطور فابيو سيلفا لفترة طويلة مع بورتو، إنه لاعب لا تحتاج سوى بضع دقائق لترى موهبته الكروية الفذة”.

وأضاف “في السنوات الأخيرة كان فابيو سيلفا يتطور بسرعة كبيرة وقد أثبت نفسه مع فريق بورتو الأول، وهو فريق كبير”.

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مالك ولفرهامبتون يوضح سبب إنفاق 40 مليونًا على فابيو سيلفا

عن توصيات مدرب الذئاب (نونو سانتو) للإدارة، قال المالك الصيني “متطلبات مدربنا تتمركز حول الجودة العالية، لكنه يعتقد أن فابيو هو توقيع مهم سيساعد الفريق على الفور هذا الموسم، توقيت هذه الصفقة مشابه للتوقيت الذي اشترينا فيه لاعب الوسط روبن نيفيز؛ لقد انتظرنا الوقت المناسب للحصول على لاعب بجودة عالمية وبالسعر المناسب، فابيو سيلفا لاعب مناسب وتواجده يوضح أننا سنقوم باستثمار كبير”.

وأشار جيف تشي إلى مجهود فريق الكشافة في ولفرهامبتون الذين قاموا بتحليل مستوى فابيو، قائلاً “كان فريق الكشافة لدينا يراقب فابيو منذ أن لعب للبرتغال تحت سن 16 عامًا، وشعروا بأنه كان دائمًا أفضل مهاجم من خلال فئته العمرية في أي مكان في أوروبا. فابيو لاعب شاب لا يُظهر فقط قدراته الفنية المذهلة، ولكن أيضًا ذكاء لعبه للاعب في مثل عمره هو من الدرجة الأولى”.

وأكمل حديثه “سيلفا لديه القدرة على التراجع لربط اللعب ورفع الكرة لمناطق خطيرة، ثم يتطلع دائمًا إلى الوصول إلى منطقة الجزاء وحركته وذكائه في منطقة الجزاء جيدة، وبالنسبة لنا سنراه يتطور تحت قيادة نونو، وهذا سيكون أمرًا مثيرًا للغاية، إنه نوع اللاعب الذي سيحبه جمهورنا”.