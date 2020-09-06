بدون رونالدو.. منتخب البرتغال يحقق فوزاً كبيرا على كرواتيا 

حقق المنتخب البرتغالي فوزاً مستحقاً على حساب ضيفه الكرواتي 4-1 اليوم السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة من المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية.

وسجل جواو كانسيلو الهدف الأول للبرتغال في الدقيقة 41 وأضاف ديوغو جوتا الثاني في الدقيقة 58 ثم دوّن جواو فيليكس الثالث في الدقيقة 70 واختتم أندريه سيلفا المهرجان التهديفي لأصحاب الأرض في الدقيقة 91 في المقابل سجل برونو بيتكوفيتش هدف كرواتيا الوحيد في الدقيقة (90 + 1).

ورغم غياب رونالدو بسبب التهاب في أصبع قدمه اليمنى حيث تابع المباراة من المدرجات، قدم المنتخب البرتغالي أداء رائعاً وكان بإمكانه الفوز بنتيجة كبيرة بالنظر إلى الفرص الكثيرة التي خلقها، لولا تألق حارس مرمى كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش في التصدي للعديد من الكرات ومساعدة خشباته الثلاث.

وتوّج المنتخب البرتغالي بالنسخة الأولى من مسابقة دوري الأمم الأووربية عقب فوزه في النهائي على حساب هولندا 1-صفر.



المصدر: بي إن سبورت