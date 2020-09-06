برشلونة يتخلص من سواريز وفيدال بسيناريو راكيتيتش 

كشف تقرير صحفي إسباني، عن اقتراب برشلونة من التخلص من الثنائي لويس سواريز وأرتورو فيدال، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة طلب من سواريز وفيدال التدريب بشكل منفصل عن باقي الفريق.

وأفادت عدة تقارير، أن سواريز توصل لاتفاق مع يوفنتوس، حيث سيوقع على عقد لمدة عامين بقيمة 10 ملايين يورو لكل موسم كراتب صاف، بينما اقترب فيدال من الانتقال لصفوف إنتر ميلان.

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وأضافت الصحيفة: "المشكلة المتبقية هي كيفية الرحيل عن برشلونة، حيث لن يكون فسخ العقد خطوة إلى الأمام، وبدلا من ذلك من المرجح أن يقبل البارسا رسومًا رمزية مماثلة لما حدث في صفقة انتقال إيفان راكيتيتش إلى إشبيلية مقابل 1.5 مليون يورو".

ويعمل سواريز للحصول على جواز سفر إيطالي، والذي يحق له لأن زوجته من أصول إيطالية، ومع ذلك يجب عليه أولا إجراء اختبار اللغة الإيطالية والذي قام بحجزه الأسبوع المقبل.



المصدر: صحف اسبانية