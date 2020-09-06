رياضة | برشلونة يقترب من موهبة الدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يقترب من موهبة الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني أصبح قريبًا للغاية من إنهاء صفقة التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة La Vanguardia الإسبانية أن النجم الهولندي سينتقل إلى النادي الكتالوني مقابل مبلغ 25 مليون يورو.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ديباي سينتقل إلى برشلونة لتدعيم الخط الهجومي مع اقتراب رحيل لويس سواريز نجم البلوجرانا في الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ديباي سيكون الصفقة الأولى للهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد، حيث أن المدير الفني الهولندي يعلم قدرات النجم الهولندي جيداً.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم الهولندي البالغ من العمر 26 عامًا من الممكن أن يلعب في مركز المهاجم الصريح بدلاً من سواريز أو يمكن لكومان أن يعتمد عليه في مركز الجناح الأيسر.