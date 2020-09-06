رياضة | نادي اتحاد الجزائر يقرر تصعيد 6 ناشئين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نادي اتحاد الجزائر يقرر تصعيد 6 ناشئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أتخذ نادي اتحاد الجزائر لكرة القدم اليوم السبت، قرار هام وذلك بتصعيد 6 لاعبين من الفريق الرديف دفعة واحدة إلى الفريق الأول استعدادا للموسم المقبل.

وذكر النادي في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه جرى تصعيد كل من الحارس زين الدين عباسي (21 عاما)، واللاعبين ياسين عليان (21 عاما)، وأحمد بجاوي (21 عاما)، وعبد الكريم لوانشي (20 عاما)، ومحمد جنيدي (18 عاما)، ووسيم وهاب (18 عاما).

وأوضح النادي أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطة عمل المدير الرياضي عنتر يحيى، التي تقوم على تشجيع أبناء النادي من خلال إدماج هذه المجموعة ضمن الفريق الأول والمضي قدما بمشروع التكوين الذي يبقى الهدف الأول لإدارة النادي.