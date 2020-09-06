رياضة | قبل مواجهاتهما المرتقبة.. نتائج الزمالك وطلائع الجيش مع صافرة محمد عادل (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر قبل مواجهاتهما المرتقبة.. نتائج الزمالك وطلائع الجيش مع صافرة محمد عادل (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش المقرر لها غدًا الأحد، على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

واختارت لجنة الحكام محمد عادل لإدارة مباراة الزمالك وطلائع الجيش ويعاونه كل من: يوسف البساطي "مساعد أول" - هاني خيري "مساعد ثاني" - هشام الفلال "حكم رابع" - محمد أبو خاطر "حكم فيديو" - محمد يوسف "مساعد حكم فيديو".

الحكم محمد عادل أدار 10 مباريات تحكيميًا في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، أشهر 51 بطاقة صفراء، و4 بطاقات حمراء (1 مباشرة – 3 بعد إنذارين)، واحتسب 3 ركلات جزاء فقط.

تعرف على أرقام الزمالك والجيش مع صافرة محمد عادل

أدار محمد عادل 15 مباراة للزمالك بالدوري الممتاز خلال مسيرته التحكيمية، فاز الفارس الأبيض في 11 مباراة، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراتين، حصل لاعبيه على 27 بطاقة صفراء، و 3 بطاقات حمراء (1 مباشرة – 2 بعد إنذارين)، واحتسب للفريق 3 ركلات جزاء.

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بينما أشهر البطاقة الصفراء 36 مرة لمنافسي الزمالك، وأخرج البطاقة الحمراء مرتين، واحتسب ضد الفريق الأبيض 3 ركلات جزاء أيضًا.

الحكم محمد عادل أدار للزمالك مباراتين بالموسم الحالي، الأولي ضد مصر المقاصة بالجولة الثانية من الدوري وفاز الفريق الأبيض بهدف نظيف سجله (أحمد زيزو)، وأشهر الحكم البطاقة الصفراء 5 مرات (2 للزمالك – 3 للمقاصة)، وطرد طارق حامد لاعب الأبيض.

أما المباراة الثانية للزمالك هذا الموسم مع صافرة محمد عادل، كانت ضد المصري البورسعيدي بالجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز، وفاز الأبيض بهدف دون رد سجله (محمود علاء)، وأشهر البطاقة الصفراء 5 مرات ايضا (3 للزمالك – 2 للمصري).

أما بالنسبة لفريق طلائع الجيش ستكون هذه المباراة له له هذا الموسم مع صافرة محمد عادل، بينما أدار له الحكم صاحب الـ42 عامًا، 8 مباريات في بطولة الدوري الممتاز بشكل عام خلال مشواره التحكيمي، فاز الفريق العسكري في 6 مباريات وخسر مباراتين.

أشهر "عادل" البطاقة الصفراء للاعبي طلائع الجيش 14 مرة خلال المباريات التي أدارها للفريق،مقابل 15 إنذارا أشهرها ضد منافسي الفريق العسكري، كما احتسب 4 ركلات جزاء (2 للجيش – 2 لمنافسيه).

الجدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة خلف النادي الأهلي المتصدر بـ65 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة.