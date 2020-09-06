رياضة | حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت إشراف قنفود، المعدة الذهنية لمنتخب تونس، أنها تواصلت مع فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من أجل معرفة آخر تطورات تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

فرجاني ساسي يقر بمفاوضات النادي الأهلي

Advertisements

وأوضحت المعدة الذهنية للمنتخب التونسي، خلال تصريحات للقناة التاسعة التونسية: "فرجاني ساسي أبلغني أنه تلقى عرضًا من قبل النادي الأهلي لضمه بعد نهاية عقده في الزمالك"

وواصلت: "ساسي أكد لي أن الأولوية للزمالك لحب جماهير النادي له، ولكنه ينتظر التقدير المالي من إدارة النادي الأبيض من أجل التجديد".

الجدير بالذكر أن ساسي انضم للزمالك في صيف 2018 قادمًا من النصر السعودي، حيث قدم مستويات عالية مع الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء.