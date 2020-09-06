رياضة | المنيا يهزم ديروط استعدادا للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر المنيا يهزم ديروط استعدادا للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ودخل فريق المنيا المباراة تحت قيادة المدير الفني شديد قناوي، بتشكيل في الشوط الأول ضم كل من: عمرو خالد (حارس مرمي ، أيمن ناصر ، أحمد رضا، محمد آدم، حازم مرعى ، مصطفى الشوبكشي، داوودا، كامل أحمد، علي دياب، شعبان عبدالحميد، حسام حسن.
وفي الشوط الثاني خاض المنيا بتشكيل ضم: عبدالكافي رجب في حراسة المرمى ، برسوم محروس ، محمود المنشاوي ،احمد كاستيلا ، عباس مصطفى ، محمد شديد، بدوي عاشور ، أحمد عصام ، محمد محسن، محمد سماره، عمرو عثمان، كما شارك الناشئين محمد عبد الرحيم واحمد أشرف.
وسجل أهداف المنيا خلال الشوط الاول اللاعبين: كامل أحمد، وحسام حسن، وفي الشوط الثاني سجل اللاعب أحمد عصام الهدف الثالث من ضربة جزاء .