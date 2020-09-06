رياضة | المنيا يهزم ديروط استعدادا للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر المنيا يهزم ديروط استعدادا للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق المنيا الفوز على فريق ديروط بثلاثة أهداف مقابل لا شىء ، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، بملعب النادي المنياوي.

ودخل فريق المنيا المباراة تحت قيادة المدير الفني شديد قناوي، بتشكيل في الشوط الأول ضم كل من: عمرو خالد (حارس مرمي ، أيمن ناصر ، أحمد رضا، محمد آدم، حازم مرعى ، مصطفى الشوبكشي، داوودا، كامل أحمد، علي دياب، شعبان عبدالحميد، حسام حسن.

وفي الشوط الثاني خاض المنيا بتشكيل ضم: عبدالكافي رجب في حراسة المرمى ، برسوم محروس ، محمود المنشاوي ،احمد كاستيلا ، عباس مصطفى ، محمد شديد، بدوي عاشور ، أحمد عصام ، محمد محسن، محمد سماره، عمرو عثمان، كما شارك الناشئين محمد عبد الرحيم واحمد أشرف.

وسجل أهداف المنيا خلال الشوط الاول اللاعبين: كامل أحمد، وحسام حسن، وفي الشوط الثاني سجل اللاعب أحمد عصام الهدف الثالث من ضربة جزاء .

