رياضة | التشيرينجيتو: فيروس كورونا يمنع ميسي من تدريبات برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر التشيرينجيتو: فيروس كورونا يمنع ميسي من تدريبات برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تدريبات برشلونة الإسباني التي بدأت منذ أيام استعداداً للموسم المقبل.

وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني الشهير بأنه على الرغم من إعلان البرغوث الأرجنتيني مؤخرًا عن استمراره في صفوف النادي الكتالوني إلا أنه لم يتواجد اليوم في تدريبات البلوجرانا.

وأوضح البرنامج الإسباني أن ليونيل ميسي لم يخضع بعد لفحص فيروس كورونا المستجد وبالتالي لم يتواجد في التدريبات.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أنه من المتوقع أن يخضع البرغوث الأرجنتيني للفحص ثم يتواجد في تدريبات البرسا في الأيام القليلة المقبلة.