رياضة | إنجلترا تخطف فوزا مثيرا على آيسلندا "1-0" في دوري الأمم الأوروبية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنجلترا تخطف فوزا مثيرا على آيسلندا "1-0" في دوري الأمم الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتنص منتخب إنجلترا فوزا مثيرا من ملعب مضيفه منتخب ايسلندا 1 /صفر اليوم السبت في الجولة الأولى من مباريات المستوى الثاني للمجموعة الأولى لبطولة دوري الأمم الأوروبي لكرة القدم.

وفي مباراة أخرى تغلب منتخب بلجيكا على مضيفه منتخب الدنمارك 2 /صفر.

وعلى ملعب لاواردالسفولور ستاديوم ، كانت المباراة تتجه للانتهاء بالتعادل السلبي لكن منتخب إنجلترا حصل على ضربة جزاء في الثواني الأخيرة، تزامنت مع طرد لاعب ايسلندا سفيرير إنجاسون، ليسجل منها رحيم ستيرلينج هدف الفوز القاتل.

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وأكمل منتخب إنجلترا أيضا بعشرة لاعبين لطرد كايل ووكر في الدقيقة 72.

ويحل منتخب إنجلترا في المركز الثاني بمجموعته برصيد ثلاث نقاط بفارق هدف عن منتخب بلجيكا.

وعلى ملعب باركن ستاديوم، أنهى منتخب بلجيكا الشوط الأول من مباراته أمام الدنمارك متقدما بهدف سجله جايسون دينايير في الدقيقة التاسعة.

وأكد درايس ميرتينز فوز المنتخب البلجيكي بتسجيله الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 77.