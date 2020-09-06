رياضة | دوري الأمم الأوروبية: البرتغال تسحق كرواتيا بدون رونالدو.. وفرنسا تتخطي السويد بفضل مبابي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر دوري الأمم الأوروبية: البرتغال تسحق كرواتيا بدون رونالدو.. وفرنسا تتخطي السويد بفضل مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب البرتغال في غياب كريستيانو رونالدو، فوزًا كبيرًا على نظيره الكرواتي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المستوي الثالث من دوري الأمم الأوروبية.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة تغلب منتخب فرنسا على مضيفه منتخب السويد 1 /صفر.

وعلى ملعب الدراجاو، أنهى منتخب البرتغال الشوط الأول متقدما بهدف سجله جواو كانسيلو في الدقيقة 41.

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وأضاف دييجو جوتا الهدف الثاني في الدقيقة 58 وتكفل جواو فيليكس بالهدف الثالث في الدقيقة 70.

وتكفل برونو بيتكوفيتش بالهدف الوحيد لمنتخب كرواتيا في الوقت بدل الضائع وبعدها مباشرة سجل أندريه سيلفا رابع أهداف البرتغال.

وتصدر منتخب البرتغال المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن فرنسا.

وعلى ملعب فريندز أرينا، حسم منتخب فرنسا فوزه على مضيفه السويدي بهدف سجله المتألق كيليان مبابي في الدقيقة 41.