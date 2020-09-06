رياضة | تعرف على موعد مباراتي الأهلي أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري في الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد مباراتي الأهلي أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمام الإسماعيلي والاتحاد، ضمن منافسات الأسبوعين 26 و27 من عمر مسابقة الدوري.

وأسفر جدول الدوري، الذي تم الإعلان عن موعد مباريات أسبوعين جديدين منه، عن مواجهة الأهلي والإسماعيلي يوم 11 سبتمبر في ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الأسبوع 26، فيما تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يوم 14 من الشهر ذاته على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة رقم 27.

هذا ويواجه الأهلي حرس الحدود بعد غدٍ الإثنين على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر قمة الدوري الممتاز برصيد 65 نقطة، بعد فوزه أمس على وادي دجلة بهدفين دون رد.