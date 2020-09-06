رياضة | تعرف على موعد مباراتي الأهلي أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري في الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد مباراتي الأهلي أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمام الإسماعيلي والاتحاد، ضمن منافسات الأسبوعين 26 و27 من عمر مسابقة الدوري.
وأسفر جدول الدوري، الذي تم الإعلان عن موعد مباريات أسبوعين جديدين منه، عن مواجهة الأهلي والإسماعيلي يوم 11 سبتمبر في ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الأسبوع 26، فيما تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يوم 14 من الشهر ذاته على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة رقم 27.
هذا ويواجه الأهلي حرس الحدود بعد غدٍ الإثنين على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر قمة الدوري الممتاز برصيد 65 نقطة، بعد فوزه أمس على وادي دجلة بهدفين دون رد.