رياضة | ألكانتارا يحسم مصيره من الانتقال إلى ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ألكانتارا يحسم مصيره من الانتقال إلى ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإسباني تياجو ألكانتارا، نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني، أنه لا يعلم شيئًا عن الأنباء المنتشرة مؤخرًا بقرب رحيله عن الفريق البافاري إلى صفوف ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفي مؤتمر صحافي من المعسكر التدريبي لمنتخب إسبانيا، قال ألكانتارا: "لم أقل في أي وقت أو عبر أي وسيلة إنني سأرحل، كل عام تضعني الصحافة في ناد مختلف، مستقبلي هو مباراة غد وليس هناك المزيد".

وخاض تياغو موسماً لا يُنسى مع بايرن ميونخ، توج فيه بطلاً لدوري أبطال أوروبا، وكان عاماً جيداً على مستواه الشخصي ولا يزال يركز في المضي قدماً إلى الأمام. Advertisements

وتابع: "كان موسماً رائعاً مع النادي، حققنا جميع الألقاب الممكنة بمستوى عال إلى حد ما، هناك دائماً مجال للتحسين على المستوى الفردي، أحاول التعلم من الجميع، وخاصة لاعبي خط الوسط لمواصلة التطور، علينا أن نتابع سيرجيو بوسكيتس حين يلعب".

وأضاف: "أعتقد دائماً أن اللحظة الحالية هي الأفضل، وأرى أنني العام المقبل سأكون أفضل من هذا".