رياضة | بعد عقوبة المليون جنيه.. الأهلي يجمد كهربا بسبب واقعة الشناوي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد عقوبة المليون جنيه.. الأهلي يجمد كهربا بسبب واقعة الشناوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسئولو النادي الأهلي، عن توقيع عقوبة مالية على محمود كهربا لاعب الفريق قدرها مليون جنيه، بسبب واقعة مشادته مع زميله بالفريق محمد الشناوي.

ولم يكتفي مسئولو الأهلي بعقاب كهربا ماديا، حيث تم تجميد اللاعب، واستبعاده من التدريبات الجماعية.

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وبدأ الأهلي من اليوم السبت، تطبيق العقوبة على كهربا بتجميده، بعد استئناف الفريق مرانه الجماعي عقب لقاء وادي دجلة (2-0)، في الدوري الممتاز.

ويتدرب كهربا بشكل منفرد تنفيذا للعقوبة، في موعد مختلف عن التدريبات الجماعية، وذلك تحت قيادة المدرب المساعد سامي قمصان.

وتقرر بشكل مبدئي استبعاده لمدة أسبوع قابل للزيادة، وفقا لرؤية إدارة النادي، التي اعتبرت أن الغرامة وحدها ليست كافية، بعد التنسيق مع الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر.