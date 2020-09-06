الامارات | أرسنال يمدّد إعارة سيبايوس من ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يمدّد إعارة سيبايوس من ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أول من أمس، تمديد إعارة لاعب الوسط، داني سيبايوس، لموسم آخر من ريال مدريد الإسباني، بعدما قضى الموسم الماضي معاراً من النادي الملكي.

وذكر أرسنال عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن سيبايوس (24 عاماً) شارك في 37 مباراة مع الفريق في الموسم الماضي، ليصبح واحداً من أهم العناصر في تشكيل المدير الفني للمدفعجية، ميكيل أرتيتا، وأضاف أن سيبايوس لعب دوراً مهماً في تتويج أرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الـ14 في تاريخه، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة، عقب أن سجل هدفاً في شباك شيفيلد يونايتد في دور الثمانية للبطولة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، كما كان أساسياً في تشكيل الفريق خلال مباراتي قبل النهائي والنهائي، وتابع الموقع الرسمي لأرسنال أن سيبايوس سيواصل ارتداء القميص رقم (8 )مع الفريق في الموسم المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news