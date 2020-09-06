الامارات | «عمومية السباحة» تعتمد النظام الأساسي للاتحاد

شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية السباحة» تعتمد النظام الأساسي للاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد السباحة، النظام الأساسي للاتحاد، الذي سيُعمل به في الفترة المقبلة، كما اعتمدت مرشح نادي الوصل، محمد علي عامر، رئيساً للجنة الانتخابات، بينما ذهبت رئاسة لجنة الطعون إلى مرشح نادي الشارقة أحمد ضياء، ومنحتهما الجمعية العمومية الحق في تشكيل اللجنتين وإخطار الأمانة العامة في الاتحاد بهما.

وكانت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد قد اجتمعت، أمس، عن طريق الاتصال المرئي باستخدام منصة «زووم»، وحضر في الاجتماع 13 نادياً من أصل 16 يحق لها الحضور والمشاركة.

وأكد الأمين العام للاتحاد، عبدالله الوهيبي، أن أعضاء الجمعية العمومية غير العادية اعتمدوا التصويت على عدم أحقية ترشح رئيس مجلس الإدارة الذي أمضى ثماني سنوات في رئاسة الاتحاد، منفصلة أو متصلة، في الترشح مرة أخرى لمنصب الرئيس.

وقال الوهيبي لـ«الإمارات اليوم»: «فسرت الجمعية العمومية غير العادية بعض البنود في لائحة النظام الأساسي، ومنها تعريف مجلس الإدارة، حيث يتكون من رئيس المجلس وعضو نسائي واحد، وانتخاب أربعة أعضاء لمجلس الإدارة، إضافة إلى عضو معين من قبل رئيس مجلس الإدارة».

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وأضاف الوهيبي: «لا يجوز لمن شغل منصب رئيس أو عضو مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين أو منفصلتين الترشح لدورة انتخابية ثالثة، إضافة إلى التأكيد على أن يكون الرئيس حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله، إضافة إلى السماح لمن هم فوق 60 عاماً بالترشح لعضوية أو رئاسة المجلس، على أن يكون أقل سن للمترشح هو 21 عاماً».

وتابع الوهيبي: «العضو المساند يجب أن يكمل سنتين من المشاركة في مسابقات الاتحاد، مع الالتزام بدفع الرسوم والاشتراكات، ثم يقدم طلباً للجمعية العمومية للانضمام إلى عضوية مجلس الإدارة ويصبح عضواً عاملاً، ويحق له التصويت والمشاركة، على أن يكون له مجلس إدارة من المواطنين».

وكانت نتائج التصويت، على منع رئيس مجلس الإدارة الذي أمضى ثماني سنوات من الترشح لدورة الجديدة، تمت بموافقة 10 أندية مقابل رفض ثلاثة، بينما وافقت سبعة أندية أعضاء على عدم السماح لأي رئيس أو عضو مجلس إدارة سبق له الوجود في عضوية أو رئاسة المجلس لثماني سنوات متصلة أو منفصلة، من التقدم لدورة جديدة، مقابل موافقة أربعة أندية، بينما تحفّظ نادٍ على المشاركة في التصويت.

وكان رئيس مجلس إدارة الاتحاد، سلطان السماحي، قد حضر «العمومية غير العادية» ووجّه كلمة شكر لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، وتمنى التوفيق للمجلس الجديد في تكملة إنجازات المجلس الحالي، التي تحققت على المستويين المحلي والعربي.

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