الامارات | الوحدة يستعير مهير من الظفرة موسماً واحداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يستعير مهير من الظفرة موسماً واحداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوحدة لكرة القدم تعاقدها رسمياً مع اللاعب راشد مهير، على سبيل الإعارة قادماً من نادي الظفرة خلال فترة الانتقالات الحالية، حسب ما ذكرت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأوضحت أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً سينضم إلى الوحدة حتى نهاية الموسم، بينما أشارت إلى أن شركة الكرة قررت قيد اللاعب البرتغالي روبن كانيدو في كشوفات الفريق الأول ضمن فئة المقيمين، موضحة أن اللاعب قضى فترة معايشة مع الفريق خلال الأسابيع الماضية قبل التعاقد معه بشكل رسمي.

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