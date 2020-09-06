الامارات | بن ثعلوب: لا تغيير في برنامج بطولات الجودو بالموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن بن ثعلوب: لا تغيير في برنامج بطولات الجودو بالموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس اتحاد المصارعة والجودو، محمد بن ثعلوب الدرعي، أن موعد انطلاقة موسم رياضة الجودو لعام 2020-2021، المقرر له يوم 23 أكتوبر المقبل، في صالة نادي خورفكان، لم يطرأ عليه أي جديد حتى الآن، وقال إنه لا تأجيل بشأنه إلا إذا صدرت توجيهات جديدة من الجهات المختصة بسبب جائحة «كورونا» حول العالم، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية للجودو وضعت الخطة البديلة لبرمجة المسابقات تحسباً لأي طارئ جديد.

وأوضح الدرعي: «حسب ما هو مخطط له، فإن برنامج الجودو سيبدأ بمسابقة بطولة كأس الاتحاد، ويشتمل على ثماني بطولات، منها بطولة اليوم الوطني، التي تحدد لها يوم 27 نوفمبر، بصالة نادي خورفكان، تجاوباً مع رغبة أسرة اللعبة في النادي الذي حقق نتائج رائعة خلال الموسم الماضي، فيما يقام نهائي دوري أبطال الإمارات لشباب الجودو يوم 12 فبراير المقبل، بصالة نادي اتحاد كلباء الذي يضم كوكبة من لاعبي المنتخبات السنية للجودو، على أن تحتضن صالة نادي الفجيرة للألعاب القتالية المتخصصة، يوم 26 فبراير، نهائي دوري الناشئين».

ونوه إلى أن برنامج الجودو يتضمن أيضاً بطولة كأس السفير الياباني السنوية للمراحل العمرية، والتي تقررت إقامتها في أبوظبي.

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وأشار بن ثعلوب إلى أن انطلاقة بطولة محمد بن زايد الكبرى للجودو لفئة الأشبال مواليد 2007-2008، والشباب مواليد 2001 و2002 و2003، التي ينظمها الاتحاد للمرة الأولى، ستقام في الخامس من مارس 2021 بصالة الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي، ووُضع لها برنامج خاص لقيمتها وأهميتها، ورصد لها الاتحاد جوائز قيمة، فيما تقررت إقامة بطولة كأس رئيس الدولة للجودو بصالة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يوم 28 مايو 2021.

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أكتوبر موعد انطلاق موسم 2020-2021 في صالة نادي خورفكان.

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