الامارات | شباب الأهلي يقيّد لياندرو في الفريق الأول.. ويعلن إصابة يوسف جابر

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يقيّد لياندرو في الفريق الأول.. ويعلن إصابة يوسف جابر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّر الجهاز الفني لنادي شباب الأهلي، قيد اللاعب البرازيلي لياندرو سباداسيو في قائمة الفريق الأول، ليصبح ثالث اللاعبين الأجانب في قائمة «فرسان دبي» إلى جانب البرازيلي ليوناردو دي سوزا، والبرازيلي كارلوس إدواردو المنضم أخيراً من الهلال السعودي في صفقة انتقال حر.

ووفقاً لرابطة المحترفين، شهدت قائمة شباب الأهلي، على الموقع الرسمي للرابطة، إضافة اللاعب الشاب لياندرو (20 عاماً) إلى قائمة الفريق الأول، إذ يعد من أبرز لاعبي فريق تحت 21 سنة في الموسم الماضي، بعدما أحرز 15 هدفاً في 19 مباراة خاضها في دوري تحت 21 سنة.

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وفي جانب آخر أعلن النادي على حسابه في (تويتر) إصابة يوسف جابر في لقاء ودي غير معلن مع العين أول من أمس. ويخضع حاليا لعملية جراحية في الانف.

ومن المتوقع غيابه عن المشاركة مع الفريق لفترة تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

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