- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ورطة
وجد لاعب أجنبي نفسه في ورطة، عقب قرار تأجيل انطلاق الموسم إلى أكتوبر المقبل، إذ كان اللاعب يضغط على إدارة ناديه لتمديد إعارته مستغلاً انطلاق الموسم في سبتمبر، قبل أن يصبح أمام الإدارة فرصة كبيرة للتفاوض مع لاعب آخر أو قبول اللاعب نفسه العرض الذي قدمته الإدارة.
تغطية
دعا رياضيون القنوات التلفزيونية الرياضية إلى دراسة خطة للتغطية الإعلامية لمختلف المسابقات الرياضية وألا تقتصر على كرة القدم، تزامناً مع صعوبة حضور الجمهور للمدرجات، وأكدوا أن المباريات من دون إعلام وجمهور ستفتقد للجدية، خصوصاً في السلة والطائرة.
صمت
يفضل المسؤول الكبير بأحد أندية دوري الخليج العربي العمل في صمت بعيداً عن الأضواء، ويرفض دائماً الظهور في وسائل الإعلام أو التعامل معها، رغم أن منصبه يحتم عليه الظهور المتكرر في وسائل الإعلام لايصال صوت ناديه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | رمسة ملاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.