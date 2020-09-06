شكرا لقرائتكم خبر عن «شوبير» يكشف موعد إعلان انضمام رمضان صبحي لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، موعد إعلان نادي بيراميدز تقديم رمضان صبحي كلاعب رسمي في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وظهر رمضان صبحي، في صور على مواقع التواصل الاجتماعي بقميص نادي بيراميدز، إذ أكد البعض أنها تم التقاطتها من داخل ستاد الدفاع الجوي يوم الأربعاء، تمهيدًا لإعلان الانتقال الرسمي قريبا.

وكتب شوبير، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «رسميا الاثنين المقبل بيراميدز يقدم رمضان صبحي في مؤتمر صحفي بملعب الدفاع الجوى».