شكرا لقرائتكم خبر عن كرة الماء بالزمالك يكتسح الزهور 19-2 في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكره الماء بنادي الزمالك، على نظيره الزهور 19-2 في المباراة التي جمعتهما على ملاعب نادي الصيد بعد استئناف بطولة الدوري عقب التوقف الطويل بسبب انتشار فيروس كورونا. ويقود الفريق حاتم محمود المدير الفني والذي أشاد بلاعبي الزمالك وتألقهم منذ بداية المباراة وحتى نهايتها. ويضم كرة الماء بالزمالك اللاعبين.. مهند الأشقر ومحمد عادل وإبراهيم الجوهري وماريو نشأت وإسلام رمضان وحارس المرمى حازم أشرف. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,712

تعافي 77,208

وفيات 5,511

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