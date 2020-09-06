شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: أتمنى ألا يتعرض «كهربا» في الأهلي لموقف جوارديولا مع إبراهيموفيتش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومدرب منتخب مصر السابق، على دخول محمود عبدالمنعم «كهربا» في أزمة مؤخرًا مع محمد الشناوي، حارس وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.
وأكد ضياء السيد في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «ضغط المباريات يُقرب كهربا من المشاركة مع الأهلي رغم أزمته الأخيرة».
وأضاف: «عودة كهربا لتشكيل الأهلي في الوقت المقبل مهمة في ظل النقص العددي».
وأتم: «جوارديولا طلب رحيل زلاتان إبراهيموفيتش رغم نجوميته وأتمنى ألا يصل كهربا إلى هذا الموقف في الأهلي»
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