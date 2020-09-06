شكرا لقرائتكم خبر عن «عادل» يقود الزمالك والطلائع.. تعرف على حكام مباريات اليوم بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، عن أسماء الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة المباريات المقرر إقامتها اليوم الأحد، في انطلاقة الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام اليوم 5 مباريات على رأسها مواجهة الزمالك أمام طلائع الجيش، وبيراميدز ضد الجونة.

وجاءت أسماء الأطقم كالتالي:

الإنتاج الحربي ضد طنطا: إبراهيم نور الدين ويعاونه تامر رشاد وخالد السيد، ومحمد العتباني حكمًا رابعًا، ومصطفى مدحت حكم فيديو، ويعاونه محمد التابعي.

الجونة ضد بيراميدز: محمود ناجي، ويعاونه خالد حسين، ومصطفى عبدالعظيم، وعلي طلبة حكمًا رابعًا، وسيد شعبان حكم فيديو ويعاونه مبروك نبيل.

المصري ضد إنبي: محمد معروف، ويعاونه أحمد رشدي ومحمد عبدالقادر، ومصطفى القفاص حكمًا رابعًا، ومصطفى العمراوي حكم فيديو، ومحمود أبوالرجال مساعد حكم فيديو.

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الزمالك وطلائع الجيش: محمد عادل، ويعاونه يوسف البساطي وهاني خيري، وهشان الفلال حكم رابع، ومحمد أبوخاطر حكم فيديو، ومحمد يوسف مساعدًا له.