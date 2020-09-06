شكرا لقرائتكم خبر عن «قنفود»: هدفي إخراج اللاعبين من الضغوطات.. وأعمل مع ساسي وبن شريفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت الدكتورة إشراف قنفود المعدة الذهنية للاعبين المحترفين في تونس، إن الإعداد الذهني للاعبين أمر جديد في القارة السمراء.

وأكدت إشراف قنفود في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «مهمتي إخراج اللاعبين من حالة الضغط لمنحهم طاقة أفضل داخل الملعب».

وأضافت: «أعمل مع فرجاني ساسي ومعز بن شريفية من نجوم تونس».