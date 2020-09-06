شكرا لقرائتكم خبر عن «قنفود»: هدفي إخراج اللاعبين من الضغوطات.. وأعمل مع ساسي وبن شريفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت الدكتورة إشراف قنفود المعدة الذهنية للاعبين المحترفين في تونس، إن الإعداد الذهني للاعبين أمر جديد في القارة السمراء.
وأكدت إشراف قنفود في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «مهمتي إخراج اللاعبين من حالة الضغط لمنحهم طاقة أفضل داخل الملعب».
وأضافت: «أعمل مع فرجاني ساسي ومعز بن شريفية من نجوم تونس».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
99,712
-
تعافي
77,208
-
وفيات
5,511
كانت هذه تفاصيل خبر «قنفود»: هدفي إخراج اللاعبين من الضغوطات.. وأعمل مع ساسي وبن شريفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.