أحمد كشري: الحكام تظلمنا.. وأفكر في الاستقالة بسبب ضياع مجهودي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد عبدالمنعم «كشري»، المدير الفني لفريق الكرة بنادي أسوان، غضبه الشديد من مستوى التحكيم خلال مباراة فريقه أمام سموحة، بمنافسات الدوري الممتاز، والتي حسمها التعادل بنتيجة 3-3.
وقال كشري في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: «حزين على مجهودي الذي يضيع بأخطاء التحكيم مع كل مباراة».
وأضاف: «محمد عبدالمجيد مهاجم أسوان سجل هاتريك أمام سموحة، فكيف يتعمد ضرب لاعب المنافس ومن ثم يحصل على بطاقة حمراء؟».
وواصل: «كان يجب على لجنة الحكام عدم إسناد المباراة لحكم من مدينة الإسماعيلية من وجهة نظري، ففوز أسوان اليوم على سموحة كان سيصعد به في الجدول ويتفوق على مركز الدراويش».
وأتم تصريحاته: «أفكر في الاستقالة بسبب الأوضاع التحكيمية في الدوري المصري وإهدار مجهودي في كل مواجهة».
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