شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشري: الحكام تظلمنا.. وأفكر في الاستقالة بسبب ضياع مجهودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد عبدالمنعم «كشري»، المدير الفني لفريق الكرة بنادي أسوان، ‏غضبه الشديد من مستوى التحكيم خلال مباراة فريقه أمام سموحة، ‏بمنافسات الدوري الممتاز، والتي حسمها التعادل بنتيجة 3-3.‏

وقال كشري في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك: «حزين على مجهودي الذي يضيع بأخطاء ‏التحكيم مع كل مباراة».‏

وأضاف: «محمد عبدالمجيد مهاجم أسوان سجل هاتريك أمام سموحة، فكيف ‏يتعمد ضرب لاعب المنافس ومن ثم يحصل على بطاقة حمراء؟».‏

وواصل: «كان يجب على لجنة الحكام عدم إسناد المباراة لحكم من مدينة ‏الإسماعيلية من وجهة نظري، ففوز أسوان اليوم على سموحة كان ‏سيصعد به في الجدول ويتفوق على مركز الدراويش».‏

وأتم تصريحاته: «أفكر في الاستقالة بسبب الأوضاع التحكيمية في ‏الدوري المصري وإهدار مجهودي في كل مواجهة».‏

Advertisements