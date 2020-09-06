شكرا لقرائتكم خبر عن استياء في الزمالك بسبب قرعة مونديال اليد: نُغذي المنتخب بالأعمدة الأساسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الاستياء داخل قطاع كرة اليد بنادي الزمالك، وبين لاعبي الفريق الكروي الأول المنضمين للمنتخب الأول، الذي سيشارك في مونديال اليد بسبب تجاهل وزارة الشباب والرياضة واللجنة المنظمة لحفل قرعة مونديال اليد الذي أقيم اليوم بمنطقة الأهرامات بسبب عدم دعوة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور لحضور الحفل أسوة بما حدث مع رئيس النادي الأهلي ودعوته لحضور الحفل.

وأبدى مسؤولو جهاز كرة اليد بالزمالك، ولاعبو الفريق الدوليين المنضمين للمنتخب، استيائهم من عدم حضور المستشار مرتضي منصور، الذين منحوه الفضل في تغذية قوام المنتخب الوطني بالأعمدة الأساسية للمنتخب.

وسجل عدد من لاعبو الزمالك الذين شاركوا في حفل القرعة اعتراضهم على عدم حضور رئيس ناديهم وطالبوا وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللجنة المنظمة بتبرير هذا الموقف الذي وصفوه بالغريب.