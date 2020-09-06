شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أمم أوروبا: مبابي يقود فرنسا لعبور السويد.. والبرتغال تسحق كرواتيا برباعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، بقيادة النجم كيليان مبابي، فوزًا هامًا على نظيره السويد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء السبت، على ملعب فريندس أرينا، ضمن لقاءات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

هدف المباراة الوحيد الذي جاء في الدقيقة 41، عن طريق مبابي، من مهارة فردية رائعة من نجم باريس سان جيرمان، بعدما رواغ الدفاع وتوغل من الناحية اليسرى وسدد بشكل رائع في الزاوية الضيقة لتعانق الكرة الشباك.

وشهدت الدقيقة 95 حصول منتخب الديوك الزرقاء على ركلة جزاء، سددها النجم أنطوان جريزمان، ولكن مُهاجم برشلونة أهدرها.

بهذه النتيجة تحصد فرنسا أول ثلاث نقاط لها في المجموعة، لتتواجد في المرتبة الثانية خلف البرتغال، التي انتصرت على كرواتيا بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء السبت، على ملعب دراجاو، في إطار نفس الجولة من المجموعة.

أحرز الأهداف جواو كانسيلو في الدقيقة 41، ودييجو جوتا 58، جواو فيليكس 70، وأندريه سيلفا في الدقيقة 94، فيما أحرز بيتكوفيتش هدف كرواتيا الوحيد في الدقيقة 91.

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