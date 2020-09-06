شكرا لقرائتكم بيراميدز يعلن عن صفقة رمضان صبحى فى مؤتمر صحفى الأثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أستقر مسئولو نادى بيراميدز، على عقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الاثنين، للإعلان عن اتمام صفقة ضم رمضان صبحى من نادى هدرسفيلد الإنجليزى، ومن المنتظر أن يحضر المؤتمر رمضان صبحى وممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز، وعمرو بسيونى مدير التعاقدات، حيث سيتم الإفصاح خلال المؤتمر عن كافة تفاصيل التعاقد وبعض الكواليس التى دارت بين الناديين واللاعب.

وكان "الخليج 365" أنفرد الثلاثاء الماضى، بخبر وضع مسئولى بيراميدز الرتوش الأخيرة فى صفقة ضم رمضان صبحى، وأن الإعلان الرسمى خلال أيام، كما أن اللاعب كان يدرس حضور مواجهة بيراميدز والزمالك من ملعب الدفاع الجوى، إلا أنه تراجع عن الفكرة لحين الإعلان الرسمى عن الصفقة عقب المباراة.

وقام رمضان صبحي، يوم الأربعاء الماضى تصوير "برومو" إعلان تقديمه رسمياً بعد توقيع عقود انتقاله إلى نادى بيراميدز وتقديمه لوسائل الإعلام فى ملعب الدفاع الجوى مقر نادي بيراميدز، بعد انتقال لاعب الأهلى السابق إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل ولمدة 3 سنوات.

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وأنهى رمضان صبحى الجدل حول مستقبله وظهر يرتدى قميص بيراميدز بعد رفض استمراره مع الأهلى عقب إنتهاء إعارته من هدرسفيلد الإنجليزى فى شهر يونيو الماضي ، وتوصل بيراميدز لاتفاق مع النادى الإنجليزى لشراء رمضان صبحى ليبدأ اللاعب فى المشاركة بتدريبات بيراميدز استعدادا للموسم الجديد 2020 / 2021 .

ويعلن مسئولو نادى بيراميدز عن إتمام صفقة رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى، خلال الساعات المقبلة، بعد الاتفاق علي تفاصيل الصفقة بالكامل مع النادي الإنجليزي.

وشارك "العفيجى" مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، و أحرز 17 هدفا، و صنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، و سجل هدفان، وصنع 3 ، كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.