شكرا لقرائتكم عصام عبد الفتاح: هدف وادى دجلة في الأهلى غير صحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق إن هدف وادى دجلة في شباك الأهلى والذى ألغاه جهاد جريشة بعد اللجوء إلى تقنية الـ"var" كان غير صحيح خاصة بعدما شهدت الواقعة جدلا تحكيميا كبيرا .

أكد رئيس لجنة الحكام في تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورتس 1 مع الإعلامى إبراهيم فايق إن كان يرفض التحليل التحكيمى خلال الفترة الماضية حتى لا يصنفه الناس أو يتهموه بالإنتماء إلى أندية معينة.

تابع عبد الفتاح:" أتمنى أن يكون التحكيم أسرة واحدة حتى نكون أكثر قوة لأن التحكيم باقى والأشخاص زائلون" مواصلا:" لقطة إلغاء هدف دجلة في شباك الأهلى كانت سهلة ولا تحتاج كل هذه الصعوبة".

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حقق المارد الأحمر الفوز على على دجلة بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري.

سجل ثنائية الأهلي ، مروان محسن في الدقيقة 42 وحمدي فتحي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ، وألغى جهاد جريشة حكم المباراة هدف سجله دجلة بداعي التسلل بعدما لجأ لتقنية "الفار".

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ، فيما تجمّد رصيد دجلة عند 26 نقطة ويبقي في المركز الثالث عشر.