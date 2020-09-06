شكرا لقرائتكم سيف زاهر لـ كهربا: اوعى تراهن على حب الجماهير وفرصة الأهلى مش بتتكرر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى سيف زاهر، أن مشادة محمود كهربا لاعب النادى الأهلى بتحصل في كل أندية العالم ولكنه أخطأ في حق منظومة النادى الأهلى.

وقال الإعلامى سيف زاهر خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: اللى حصل من كهربا شيء عادى بيحصل في كل الأندية ولكن غلط كبير في منظومة الأهلى، والدليل هي العقوبة الأعلى في تاريخ الأهلى بسبب حجم الخطأ المرتكب".

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وأضاف سيف زاهر: "كل اللى بيحكى في قصة مشكلة كهربا بيجود ومعندوش التفاصيل كاملة حتى أنا، لأن المشكلة حدثت في غرفة الملابس ودى صعب تتنقل بكل التفاصيل حتى اللى سربها لا تثق فيه بشكل كامل، وكل واحد بيجود من عنده، ولكن الخطأ كبير والعقوبة دليل على ذلك وأحيى سيد عبد الحفيظ على توضيحها لغلق الموضوع نهائي".

وتابع سيف زاهر: نصيحتى لكهربا لوجه الله أن فرصة اللعب للنادى الأهلى مش بتتكرر كتير يا كهربا، وأوعى تراهن على حب الجماهير ليك بس، وتواصل افتعال المشاكل، الجمهور مش هيساندك على حساب الأهلى والأمثلة كتير، وخد بالك ممكن تكون المرة الجاية تكون الأخيرة فلازم تفكر كويس وتتمسك بالفرصة".