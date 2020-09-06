شكرا لقرائتكم هشام نصر: تحديات كبيرة تواجهنا لخروج المونديال بشكل يليق بمصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد اننا نواجه تحديات كبيرة من اجل الاستعداد والتنظيم لمونديال العالم في مصر.

واضاف نصر في تصريحات تليفزيونية، ان اهتمام الدولة بهذا الحدث يُعد اهتمام كبير لان التحدي كبير امام العالم لظهور المونديال بشكل يليق باسم بلدنا.

وتابع انها ولأول مرة تقام البطولة من ٣٢ فريق في بلد واحدة وهذا تحدي كبير لكننا على أتم الاستعداد والتنظيم بمساعدة اجهزة الدولة .

وأكد رئيس اتحاد كرة اليد اننا وضعنا ثلاث خطط للحضور الجماهيري في مونديال اليد الذي سيقام في شهر يناير القادم، مضيفا ان اجهزة الدولة تأمل في تواجد الجماهير بشكل طبيعي مع تواجد كافة الاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجماهير وحتى تكون داعمة لمنتخبنا.

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وتابع ان الثلاث خطط عبارة عن حضور الجماهير بنسبة ١٠٠% ، او نسبة الحضور لا تتجاوز ال ٥٠% في حالة استقرار الاوضاع بنسبة افضل خلال الفترة القادمة، وأخيرا نسبة ٣٠% في حاله لا قدر الله سوء الاوضاع في فيروس كورونا خلال الفترة القادمة.