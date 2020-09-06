شكرا لقرائتكم كارتيرون يتلقى عرضا أوروبيا للرحيل عن الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي محمد فاروق نجم الأهلي السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تلقى عرضًا في الفترة الأخيرة من أحد الأندية الأوروبية في فرنسا، لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب المدرب الذي أبلغ الوسيط في العرض بالرفض التام، والتمسك بالبقاء مع الزمالك في الفترة المقبلة.

ويشعر كارتيرون بالراحة مع الزمالك، ويرغب في استكمال مشروعه مع الفريق والحصول على بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهو ما دفعه لغلق الباب بشكل نهائي أمام أي عروض خارجية له.

وتابع فاروق أن كارتيرون اكد على عدم ممانعته فى إعارة الثلاثى ،كريم بامبو وعمر السعيد ومحمد عنتر ، في فترة الانتقالات الصيفيه القادمة، بعدما سبق وأكد أن الثلاثي خارج حساباته ، خلال الصيف القادم ، وطلب بيعهم ، الا ان اقتراح بإعاراته قد تم تقديمه اليه من جانب أمير مرتضي.

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كما أوضح فاروق، أن الجهاز الفني للأهلي أستقر على التعاقد مع اللاعب محمد ابراهيم خلال فترة الانتقالات القادمة لحاجة الفريق الي خدمات اللاعب بعد المستوى المميز الذي يقدمه خلال الفترة الاخيرة.

وحدد نادي مصر المقاصة مبلغ ٢ مليون دولار قيمة اللاعب، وسوف يتدخل محمود الخطيب رئيس الاهلي بحكم علاقته القوية باللواء محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصة لحسم الصفقة سريعا بعد علمه بتدخل نادي بيراميدز في الصفقة.