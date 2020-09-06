شكرا لقرائتكم سمير عثمان: هدف وادى دجلة في الأهلى صحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق سمير عثمان المحلل التحكيمي عن على هدف وادى دجلة في شباك الأهلى والذى ألغاه جهاد جريشة بعد اللجوء إلى تقنية الـ"var" خاصة بعدما شهدت الواقعة جدلا تحكيميا كبيرا .

أكد عثمان في تصريحات تلفزيوينة لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2 ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق :" ما زلت متمسك بوجهة نظري هدف وادى دجلة في الأهلى صحيح والحالة صعبة".

حقق الأهلى الفوز على على دجلة بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري.

Advertisements

سجل ثنائية الأهلي ، مروان محسن في الدقيقة 42 وحمدي فتحي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ، وألغى جهاد جريشة حكم المباراة هدف سجله دجلة بداعي التسلل بعدما لجأ لتقنية "الفار".

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ، فيما تجمّد رصيد دجلة عند 26 نقطة ويبقي في المركز الثالث عشر.