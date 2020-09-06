شكرا لقرائتكم أشرف صبحى: قادرون على تنظيم أي بطولة وننتظر أقرب كأس عالم لكرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية قادرة على تنظيم أي بطولة تحت أي ظرف، وقرعة مونديال اليد في مصر أكبر دليل على ذلك.

وقال أشرف صبحى خلال مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة اون تايم سبورت1: "الدولة المصرية تقدر على أي تنظيم وكسبنا التحدي وعندنا ثقة في أنفسنا لتحقيق أي شيء صعب تحت أي ظروف والدليل إقامة القرعة بأعلى مستوى ومنقولة لكل العالم، فلازم كلنا نفرح بهذا التنظيم".

وتابع وزير الرياضة: "هناك دعم من جميع مؤسسات الدولة للخروج بقرعة مونديال اليد بأبهى صورة، وسعيد برد فعل ممثلي الدول بعد القرعة".

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وأضاف أشرف صبحى: "وضعنا كل الاحتمال لكل الظروف التي يواجهها العالم بالتعاون مع وزيرة الصحة وطبقنا الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا على أكمل وجه، وطموحاتنا لا تتوقف ومصر قادرة على تنظيم أقرب كأس عالم لكرة القدم".